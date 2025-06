Dustin Poirier analisa duelo entre Charles e Topuria e vê brasileiro em desvantagem

O aguardado confronto entre Charles Oliveira e Ilia Topuria, válido pelo cinturão vago dos pesos-leves (70 kg) no UFC 317, tem gerado grandes expectativas e dividido opiniões no mundo do MMA. Entre os que já apontaram um favorito está Dustin Poirier. Ex-campeão interino da categoria, o norte-americano acredita que o georgiano radicado na Espanha deve levar a melhor sobre o brasileiro.

Em entrevista ao canal 'Full Violence', Poirier destacou a vulnerabilidade defensiva do ex-detentor do cinturão como fator que pode ser decisivo no embate. Para 'The Diamond', apesar da diferença física entre os dois atletas, Topuria possui poder de nocaute suficiente para explorar as brechas deixadas por 'Do Bronx'.

"Acho que Ilia, cara. Acho que ele vai estar bem menor que o Charles, mas não vejo... A menos que o Charles consiga finalizá-lo, talvez se machucá-lo, mas vai ser difícil, acho. Porque o Charles é muito atingido, sabe, e o Ilia apaga as pessoas", analisou.

A observação de Poirier - que já enfrentou Oliveira em disputa de cinturão e foi derrotado - reforça uma percepção recorrente entre lutadores e analistas: embora seja extremamente agressivo e habilidoso nas finalizações, o paulista costuma se expor a muitos golpes durante as lutas. Em suas quatro participações em combates válidos por título, o ex-campeão foi derrubado em três ocasiões.

Por outro lado, Ilia Topuria vive excelente fase. Vem de cinco knockdowns consecutivos e, se não fosse pela vitória por decisão contra Josh Emmett em 2023, estaria em uma sequência de seis vitórias por interrupção, o que corrobora o poder de fogo de suas mãos.

Opiniões divididas

Apesar das casas de apostas terem apontado um favoritismo com certa margem de distância nas 'odds' (probabilidades) em favor de Ilia Topuria logo na abertura do mercado, a verdade é que dentro da comunidade do MMA ainda há uma divisão de opiniões no que diz respeito à previsão do resultado da luta principal do UFC 317. Assim como Bisping, o também ex-campeão Aljamain Sterling foi outro que previu "uma noite ruim" para Charles Do Bronx diante do georgiano.

Já o polonês Mateusz Gamrot, 7º colocado no ranking peso-leve do UFC, apostou na vitória do brasileiro, principalmente pela diferença de tamanho. E Michael Chandler e Beneil Dariush, dois atletas que já foram derrotados por Do Bronx, pregaram respeito pelo ex-campeão da categoria diante do favoritismo atribuído pelas casas de apostas a Topuria, ainda que tenham ficado em cima do muro na hora de palpitar.

