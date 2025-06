Brasil perde disputa por bronze e termina Mundial de Judô com duas medalhas

O Brasil não conseguiu medalha na disputa de equipes mistas no Mundial de Judô.

O que aconteceu

O Brasil perdeu a disputa pela medalha de bronze por equipes. As lutas ocorreram hoje, em Budapeste, na Hungria.

O time brasileiro foi eliminado pela Alemanha, superou a França na repescagem e enfrentou o Japão no desafio derradeiro. O Brasil perdeu as quatro primeiras lutas.

O primeiro tropeço foi de Leonardo Gonçalves contra Kanta Nakano no peso acima de 90kg. O japonês venceu no Golden Score.

Jéssica Lima encarou Momo Tamaoki na categoria até 57 kg e também foi derrotada. A brasileira foi imobilizada.

O terceiro desafio foi de Vinicius Ardina contra Tatsuki Ishihara no peso até 73kg, com outra derrota brasileira. O japonês conseguiu um wazari no início e um ippon no fim.

A quarta e última luta foi de Rafaela Silva contra Utana Terada, na categoria até 70k, com mais uma vitória para o Japão. Rafaela sofreu um ippon no Golden Score.

O Brasil encerra sua participação no Mundial de Judô com apenas duas medalhas. A prata de Daniel Cargnin e o bronze de Shirlen Nascimento.