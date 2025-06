Dependência? Santos amarga péssimo aproveitamento sem Neymar

No início da atual temporada, o Santos movimentou o mercado da bola nacional ao anunciar o retorno de Neymar após 12 anos. O meia-atacante assinou contrato válido até o fim deste mês e foi contratado para ser o principal pilar no processo de reestruturação do clube.

O camisa 10 sofreu com lesões neste primeiro semestre, mas ainda assim foi peça importantíssima para o Alvinegro Praiano. Não à toa, sem Neymar em campo, o Peixe pareceu se complicar ainda mais. O aproveitamento da equipe sem o craque, inclusive, é péssimo.

Desde a chegada e a regularização de Neymar no BID da CBF (que aconteceu no dia 4 de fevereiro), o Santos disputou 22 partidas. Destas, o meia-atacante atuou em 12 e perdeu as outras dez.

Com Neymar em campo - seja como titular ou saindo do banco de reservas -, o Peixe somou seis vitórias, três empates e amargou somente três derrotas. Tais números totalizam um aproveitamento de 58,3%. Foram 16 gols marcados e seis sofridos.

Por outro lado, durante a ausência do camisa 10, o Alvinegro Praiano conquistou somente uma vitória, com três empates e seis derrotas em dez jogos. Neste recorte, o aproveitamento do time santista foi de apenas 20%. A equipe sofreu 15 gols e anotou dez.

O principal obstáculo de Neymar neste primeiro semestre de 2025 foi a questão física. O meia sofreu com duas lesões, ambas na coxa esquerda, e acabou ficando de fora de compromissos importantes do Peixe. Um exemplo foi a semifinal do Paulistão, contra o Corinthians.

Já na eliminação para o CRB na Copa do Brasil, por exemplo, o craque estava retornando de lesão e não conseguiu ajudar o Peixe a evitar a queda. Para evitar novos problemas, ele começou a partida no banco de reservas e foi acionado somente aos 15 minutos da etapa final.

Renova ou não renova?

O elenco do Santos entrou de férias por conta da pausa para o Mundial de Clubes da Fifa e volta aos treinos no próximo dia 27 de junho. A dúvida é se Neymar estará ou não presente na reapresentação.

O contrato de Neymar com o Peixe é válido até o dia 30 de junho, mas ele ainda não disse se irá renovar. A expectativa é que o meia-atacante tome uma decisão nos próximos dias.

A Gazeta Esportiva apurou que a renovação, apesar de ainda não estar assinada, está perto de ser concretizada.

Caso Neymar de fato renove com o Santos, a grande expectativa da torcida é poder ver Neymar por mais tempo dentro de campo e menos assombrado por lesões.