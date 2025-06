De volta ao São Paulo, Hernán Crespo vai reencontrar seis jogadores da sua primeira passagem

O São Paulo anunciou o retorno do técnico Hernán Crespo, na noite desta quarta-feira. O argentino vai reencontrar seis jogadores que estavam no elenco do Tricolor durante sua primeira passagem no comando da equipe, em 2021.

O zagueiro Robert Arboleda, o lateral direito Igor Vinícius, os volantes Luan e Liziero e os atacantes Luciano e Jonathan Calleri trabalharam com Hernán Crespo em sua passagem pelo São Paulo, entre fevereiro e outubro de 2021, e continuam no elenco.

Entre eles, Luciano e Arboleda seguem entre os principais jogadores do São Paulo em 2025. O equatoriano é titular absoluto na zaga, enquanto o atacante tem oito gols e deu três assistências, em 29 jogos disputados nesta temporada.

Por outro lado, Liziero e Igor Vinícius perderam espaço no elenco do São Paulo e podem acabar nem sendo utilizados por Crespo. O volante tem contrato apenas até o final do mês de junho e o lateral direito tem negociações com o Santos.

Contratado pelo Tricolor em agosto de 2021, Calleri disputou apenas seis jogos sob o comando do treinador argentino antes de sua demissão, em outubro daquele ano. Nesta temporada, por conta de uma ruptura no ligamento do joelho esquerdo, Crespo vai poder contar com o centroavante apenas na próxima temporada.

Por fim, Luan, revelado pelas categorias de base do São Paulo, viveu seu melhor momento na carreira em 2021. Sob o comando de Hernán Crespo, o volante foi titular absoluto no meio-campo e, inclusive, marcou o primeiro gol da equipe no segundo jogo da final do Campeonato Paulista, conquistado pelo Tricolor.

Desde então, o jogador conviveu com diversos problemas físicos e perdeu espaço. O volante foi emprestado para o Vitória no ano passado, foi titular no Campeonato Brasileiro, mas não foi comprado pelo clube baiano. De volta ao elenco do São Paulo, Luan não entrou em campo em 2025 e segue com o futuro incerto.

Com o retorno de Crespo, o volante pode ganhar uma nova chance no Tricolor.

Pablo Maia e Patryck Lanza também trabalharam com Crespo em 2021. No entanto, a dupla, revelada pelas categorias de base do São Paulo, tinha acabado de subir para o profissional e os dois foram relacionados para poucas partidas.