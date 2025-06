Danilo reconhece desgaste europeu, mas diz que Flamengo deu 'recado importante ao mundo'

Jogador do Flamengo com 13 temporadas na Europa no currículo, o zagueiro e lateral Danilo reconhece que os jogadores de times europeus chegaram desgastados ao Mundial de Clube, já que calendário do futebol do Velho Continente termina na metade do ano. Não concorda, contudo, que isso seja usado para diminuir a vitória por 3 a 1 do time rubro-negro sobre o Chelsea, conquistada nesta sexta-feira.

Marc Cucurella, lateral do clube londrino, por exemplo, disse que as equipes se enfrentaram em condições diferentes e que o lado inglês venceria se enfrentasse os flamenguistas em outro momento. Para Danilo, autor do segundo gol carioca, o desgaste europeu a essa altura do ano é mais mental do que físico e não é o suficiente para tirar o ímpeto dos atletas.

"Mentalmente é um agravante sim chegarem ao final da temporada, não falo na parte física, mas mental, o desgaste da temporada pra eles. Mas quando se entram em campo ninguém economiza, todo mundo quer ganhar, por isso acredito no mérito das equipes brasileiras e sul-americanas que vêm tendo. Isso demonstra a evolução do futebol brasileiro. O Mundial é uma competição maravilhosa porque democratiza o futebol e mistura as culturas", disse após a partida.

O defensor flamenguista está convicto de que a vitória desta sexta deixou bastante claro que a diferença entre o futebol de clubes do Brasil e o da Europa não é tão grande como por muito tempo se defendeu, até mesmo dentro do País. Mais do que o resultado, destaca-se a atuação confiante exibida pelos rubro-negros.

"Espero que seja uma repercussão do tamanho que ela merece, dando moral e méritos para o futebol brasileiro e o trabalho que o Flamengo vem desenvolvendo. Demos recado importante para o mundo do futebol. É um jogo, a jornada é longa, mas dá recado importante para o futebol mundial", afirmou Danilo.

"Vitória importante, que mostra muita coisa para fora. Não é uma vitória surpreendente. Temos ferramentas e jogadores importantes para vencer a partida com tranquilidade e sabedoria", concluiu.

O Flamengo volta a campo às 22 horas (de Brasília), na terça-feira para enfrentar o Los Angeles FC, em jogo da última rodada da fase de Grupos.