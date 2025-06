Daniel Cormier defende que Jon Jones seja destituído do cinturão dos pesados

A indefinição sobre o futuro de Jon Jones no UFC tem gerado desconforto entre atletas, fãs e comentaristas. E um dos nomes mais relevantes do cenário - e antigo rival do campeão - decidiu se posicionar com firmeza sobre o impasse. Em seu canal no 'Youtube', Daniel Cormier defendeu que a organização retire o cinturão dos pesos-pesados de 'Bones', diante da falta de perspectiva concreta para a próxima defesa de título.

Segundo Cormier, o atual detentor do título linear demonstra desinteresse em enfrentar o campeão interino Tom Aspinall - duelo considerado essencial para a consolidação da divisão. A insatisfação do ex-lutador aumentou após declarações recentes de Jones, que afirmou não estar aposentado, mas confessou que "se importa cada vez menos com lutar".

"No fim das contas, está na hora de tirarem o cinturão dele. Ele não quer lutar com esse cara. Não parece que ele vai lutar. Está na hora de tirar o cinturão, seguir em frente, e torcer para que aquela vontade que ele fala volte um dia. E, se voltar, coloquem ele para enfrentar o Tom Aspinall. Não deem outra opção. Para ser honesto, eu o colocaria para lutar com o Tom mesmo que ele não fosse o campeão, porque essa é a luta que importa", declarou o ex-campeão duplo.

Medo?

Para Cormier, a resistência em aceitar o confronto com o inglês pode estar mais ligada ao risco esportivo do que à falta de vontade. Em sua análise, Aspinall representa uma ameaça concreta ao reinado de 'Bones', hoje com 38 anos e fora do auge atlético.

"Ele não está com medo, só não quer ser nocauteado. Jon prefere manter seu legado intacto, mesmo sem encarar o Aspinall, a arriscar tudo em uma possível derrota. Essa é a diferença. Ele sabe que está um pouco mais lento. Todos vemos isso. É natural. Quando você é campeão aos 21 e permanece 17 anos no topo, é esperado que perca um passo", analisou.

Apesar das críticas, Cormier reconhece a grandeza da trajetória de Jones, mas acredita que é hora de aceitar que o ciclo pode estar encerrado. Para ele, a retirada do cinturão não apaga o legado do americano, apenas permite que a categoria avance.

