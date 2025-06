Corinthians: Adidas melhora proposta e 'pressiona' Nike em concorrência

A concorrência entre Nike e Adidas para fornecer materiais esportivos ao Corinthians ganhou um novo capítulo nesta semana.

O que aconteceu

O UOL apurou que Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians, se reuniu com Nike e Adidas a fim de melhorar as propostas das duas empresas. As conversas aconteceram no início desta semana.

O papo com a Adidas rendeu um aumento significativo na proposta — cerca de R$ 80 a 85 milhões por ano com luvas. Os números exatos dos novos bônus apresentados pela marca alemã não foram revelados pelas fontes envolvidas na negociação.

Por outro lado, a Nike ainda não oficializou sua proposta de competição, mas terá a oportunidade de cobrir a concorrente, direito previsto em contrato. O que a atual fornecedora já prometeu foi a criação de cláusulas com compromisso de prestar um serviço mais eficiente na entrega e distribuição de materiais, uma das principais reclamações do Corinthians.

Vale ressaltar que os riscos jurídicos de romper com com a empresa norte-americana também foram mapeados pelo Timão, mas nem tudo pode ser mensurado. A longevidade do contrato pode "agravar" os riscos de fechar com outra parceira.

Agora, o clube aguarda uma contraproposta da Nike para bater o martelo até a próxima semana. Além disso, Stabile acionou Conselho de Orientação (Cori) para apresentar as melhorias e dar agilidade ao processo.