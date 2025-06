Copa Ouro: Estados Unidos vencem Arábia Saudita e avançam

Os Estados Unidos conquistaram a classificação antecipada para as quartas de final da Copa Ouro 2025, torneio que basicamente reúne seleções da Concacaf. Nesta quinta-feira, os norte-americanos bateram por 1 a 0 a Arábia Saudita, convidada da competição.

Em duelo disputado no Q2 Stadium, na região de North Burnet, no norte de Austin, Texas, os Estados Unidos definiram o triunfo com gol de Chris Richards.

Foi a segunda vitória norte-americana no grupo D do torneio. Na estreia, goleada diante de Trinidad & Tobago por 5 a 0.

Estados Unidos: próximo jogo na Copa Ouro

Pela Copa Ouro, os Estados Unidos voltam a jogar no domingo, contra o Haiti, no AT&T Stadium, em Arlington, subúrbio de Dallas, Texas.

Além dos Estados Unidos, México e Costa Rica, integrantes do grupo A, também conseguiram duas vitórias e já estão garantidos nas quartas de final.