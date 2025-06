Como você avalia o primeiro semestre de Robert Arboleda com a camisa do São Paulo? Vote!

Jogador mais longevo do elenco do São Paulo, Robert Arboleda é um dos pilares defensivos do São Paulo em 2025. Em meio a um primeiro semestre conturbado, o zagueiro é titular absoluto na linha de zaga no Tricolor.

Robert Arboleda entrou em campo 24 vezes nos primeiros seis meses da temporada e foi titular em 23 oportunidades. Foram 12 partidas pelo Campeonato Paulista, sete no Campeonato Brasileiro, quatro na Copa Libertadores e uma na Copa do Brasil.

O zagueiro equatoriano ainda marcou dois gols no ano e entrou para a seleção dos melhores jogadores do Estadual.

O sistema defensivo foi um dos problemas do São Paulo nos primeiros seis meses do ano. Ao lado do goleiro Rafael, Robert Arboleda, aos 33 anos, permanece entre os principais jogadores do setor.