Como fica a situação do Botafogo no Mundial após vitória emblemática sobre o PSG

O Botafogo venceu o Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões, por 1 a 0, nesta quinta-feira, e ficou perto de avançar às oitavas de final do Mundial de Clubes. Em primeiro lugar do Grupo B, com seis pontos, o time comandado por Renato Paiva já havia vencido o Seattle Sounders por 2 a 1 na primeira rodada.

A diferença para o PSG, segundo colocado, é de três pontos, assim como em relação ao terceiro colocado Atlético de Madrid, adversário botafoguense na última rodada da primeira fase. O confronto está marcado para a segunda-feira, às 16 horas (de Brasília). O Seattle Sounders não tem pontos, tampouco chance de classificação.

Se vencer o time espanhol ou empatar, o Botafogo garante a classificação na primeira colocação da chave. Caso seja derrotado, existe um único cenário que acaba em eliminação: revés para o Atlético por três ou mais gols de diferença somado a vitória do PSG sobre o Seattle.

No Mundial de Clubes, o primeiro critério de desempate é a quantidade da pontos somada em confrontos direto entre os clubes com a mesma pontuação. Neste cenário, porém, haveria um empate entre três times com seis pontos no total e cada um teria conquistado três pontos contra apenas um dos rivais na briga pela classificação.

O Botafogo fez 1 a 0 no PSG, que, por sua vez, goleou o Atlético de Madrid por 4 a 0. Com uma vitória espanhola sobre a equipe carioca na rodada derradeira, portanto, não haveria como desempatar com base nos duelos diretos.

Entra, então, o segundo critério de desempate: diferença de gols superior resultante das partidas do grupo entre as equipes envolvidas, como está escrito no regulamento da Fifa. Ou seja, a decisão seria por saldo de gols levando em consideração apenas as partidas entre as equipes empatadas, sem contar os jogos do trio contra o Seattle Sounders.

No momento, a configuração, excluindo os duelos com a equipe americana, é essa:

PSG: 3 gols (derrota por 1 a 0 para o Botafogo e vitória por 4 a 0 sobre o Atlético)

Botafogo: 1 gol (vitória por 1 a 0 sobre o PSG)

Atlético de Madrid: menos 4 gols (derrota por 4 a 0 para o PSG)