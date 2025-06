Com CR7 e Messi na cola, Fábio quebra recorde de goleiro inglês, diz jornal

O goleiro Fábio, 44, do Fluminense, tornou-se na última terça (17), o jogador com mais partidas oficiais na história do futebol, ao menos de acordo com o site The Athletic, que propôs uma revisão dos números de Peter Shilton, dono da marca segundo o Guinness Book.

O que aconteceu

Fábio chegou a 1.375 partidas na estreia no Mundial. Desde 1997, ele atuou por União Bandeirante, Vasco, Cruzeiro e Fluminense. Ele também defendeu o Athletico Paranaense e a seleção brasileira, mas os jogos não entram na contagem, por serem de categorias inferiores.

De acordo com o Guinness Book, o Livro dos Recordes, Peter Shilton, que atuou entre as décadas de 1960 e 1990 na Inglaterra, tem 1.390 partidas. O próprio ex-goleiro diz que foram 1.387.

O The Athletic revisitou os números de Shilton e, adotando o mesmo critério usado para Fábio, estabeleceu que o ex-goleiro inglês tem 1.374 partidas. O site americano não considerou jogos por torneios amistosos da época e também tirou da conta partidas pela seleção sub-23 da Inglaterra.

Os amistosos e os jogos pela seleção sub-23 explicam a diferença de contagem do Guinness Book e do próprio Shilton. O ex-goleiro coloca na lista os jogos que fez pela seleção sub-23 (13), e não os amistosos; já o livro dos recordes faz o inverso e conta só os amistosos (16), ignorando as partidas pela categoria inferior do English Team.

O Fluminense e Fábio adotam os números de Shilton. Isso explica porque não houve menção ao recorde após a última partida.

Cristiano Ronaldo, 40, e Messi, 37, também aparecem na corrida por este recorde. O craque português é o terceiro jogador com mais jogos na carreira: 1.281, enquanto Messi é o nono, com 1.143.

Rogério Ceni e Roberto Carlos são os dois brasileiros com mais jogos, atrás de Fábio. O ex-goleiro do São Paulo é o quinto da lista, com 1.226 partidas, enquanto Roberto Carlos soma mais de 1.120 jogos, incluindo as oportunidades em que defendeu a seleção sub-23.

Fábio deve alcançar, ao menos, o jogo 1.377 no Mundial de Clubes. O Fluminense entra em campo pelo Grupo F contra Ulsan Hyundai (COR) e Mamelodi Sundowns (AFS).