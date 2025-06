'Colapso ridículo' e 'Mundial de brasileiros': mundo repercute virada do Flamengo no Mundial

Mais uma vitória de um brasileiro sobre um europeu no Mundial de Clubes repercute globalmente. Depois de o Botafogo bater o Paris Saint-Germain, o Flamengo virou sobre o Chelsea, com grande autoridade.

A imprensa inglesa tratou o resultado como uma péssima exibição do time do técnico Enzo Maresca. O "The Guardian" escreveu que o Flamengo surpreendeu e destacou a expulsão de Jackson, aniversariante do dia e que levou cartão vermelho com apenas quatro minutos em campo.

O jornal ainda disse que os flamenguistas "minimizaram a diferença financeira, foram melhores e mais motivados". As críticas ao Chelsea mencionam a tática reativa de Maresca e a escalação de Palmer pela direita.

O também britânico "The Sun" estampou a chamada "Mundial de Dor" em seu site. O periódico classificou a derrota como um "colapso ridículo" do Chelsea. Já o "DailyMail" chamou por "desmoronamento em segundo tempo desastroso". "Gigantes brasileiros punem os homens desleixados de Enzo Maresca", publicou o DailyMail.

O "The Mirror" deu ainda mais destaque para a expulsão de Jackson. Na análise do jornal, o Chelsea "perdeu a cabeça" no Mundial.

Na Espanha, o "Marca" estampou a chamada "O Mundial de Clubes Brasileiros" e escreveu que "os brasileiros, com seus torcedores gritando 'olé' nos minutos finais da partida, deram uma lição aos europeus". Também em Madri, o "As" destacou Bruno Henrique, dizendo que o atacante teve "uma atuação brilhante".

A "Gazeta Dello Sport", da Itália, também deu grande destaque ao jogo. O veículo citou a mudança que Filipe Luis fez, ao colocar Bruno Henrique no lugar de Arrascaeta.

"O time que naufragou contra o Flamengo não é o que Maresca está tentando construir, aquele que venceu a Conference League e terminou em quarto lugar no Campeonato Inglês com o elenco mais jovem da história", escreveu o jornal.

"Contra o Flamengo, assim que a dificuldade aumentou, foi como se todos os problemas do Chelsea voltassem de repente. E agora Maresca terá que descobrir como superá-los antes da última partida do grupo, na noite italiana entre terça e quarta-feira", concluiu.