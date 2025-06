City sofre com calor do Mundial, mas aproveita tempo livre na praia

O calor escaldante que voltou com força aos Estados Unidos tem feito os jogadores sofrerem no Mundial de Clubes, principalmente os europeus. O Manchester City, por exemplo, admite que a questão climática tem sido um desafio em campo, mas uma diversão fora das quatro linhas.

Praia para relaxar

O técnico Pep Guardiola tem dado um pouco mais de liberdade aos seus atletas para atenuar a situação. E um dos momentos prediletos de lazer têm sido a praia.

O City tem como sede Boca Raton, uma cidade litorânea na costa sudeste da Flórida. O local é turístico e conhecido pelo mar azul e por ser destino de férias.

Viralizaram fotos dos jogadores nos últimos dias em algumas das praias do local. Herói no jogo de estreia no Mundial, na vitória por 2 a 0 sobre o Wydad Casablanca, Phil Foden admitiu que o calor tem sido um obstáculo, e que a praia tem sido um refúgio:

Obviamente foi muito difícil com o calor, com as condições. Os treinamentos foram bem secos depois de um tempo. Então, você tem que se adaptar para o clima, mas foi bom. Fico na praia, no parque. Cada um faz alguma coisa no tempo livre Phil Foden

Cariocão é inspiração?

A Fifa resolveu adotar um mecanismo muito comum no Campeonato Carioca: a pausa para a hidratação. O pequeno intervalo na metade de cada tempo é uma tentativa de amenizar os efeitos climáticos.

Após uma primeira rodada com temperaturas baixas, o termômetro voltou a subir e os próximos dias prometem máximas de até 38 graus.

Já para os torcedores, alguns estádios tem disponibilizado um sistema para que eles se refresquem. No Metlife Stadium, por exemplo, mangueiras com gotículas de água estavam ligadas no entorno da partida entre Palmeiras e Al Ahly.