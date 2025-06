Chapecoense e América-MG visam esquentar briga por G-4 na Série B

A emoção não para na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, dois jogos abrem a 13ª rodada da competição nacional, com destaque para a briga no meio da tabela, tendo Chapecoense, Criciúma e América-MG tentando se colocar na disputa por G4 - zona de acesso.

Os jogos do dia começam a partir das 19h, quando o Botafogo-SP recebe a Chapecoense, no estádio Santa Cruz. Com 19 pontos, os catarinenses iniciam a rodada na oitava colocação e apenas dois de distância para o Coritiba, primeiro time no G-4. Do outro lado, com 10, os paulistas abrem a zona de rebaixamento, um atrás do Volta Redonda.

Pouco mais tarde, às 21h35, é a vez de América-MG e Criciúma realizarem um verdadeiro duelo direto no meio da tabela, em Belo Horizonte (MG). Com 16 pontos, o time da casa aparece em 10° lugar, com apenas um de vantagem para os catarinenses, em 12°.

A rodada segue no sábado, com mais três jogos. A partir das 16h, Avaí e Athletico-PR se enfrentam na Ressacada, antecedendo o clássico entre Remo e Paysandu, às 18h30, no Mangueirão. Mais tarde, às 20h30, é a vez do duelo entre Ferroviária e CRB, na Arena Fonte Luminosa.

No domingo, a bola começa a rolar a partir das 16h, quando Coritiba e Cuiabá se enfrentam no Couto Pereira, simultaneamente a Atlético-GO e Volta Redonda, no Antônio Accioly. Já às 18h30, Amazonas e Vila Nova medem forças no Carlos Zamith, em Manaus.

A rodada será encerrada na segunda-feira, quando Operário-PR e Novorizontino jogam no Estádio Germano Krüger, às 19h, e Goiás e Athletic-MG fazem um duelo de opostos no Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).

Confira todos os jogos da 13ª rodada:

SEXTA-FEIRA

19h

Botafogo x Chapecoense

21h35

América-MG x Criciúma

SÁBADO

16h

Avaí x Athletico

18h30

Remo x Paysandu

20h30

Ferroviária x CRB

DOMINGO

16h

Coritiba x Cuiabá

Atlético-GO x Volta Redonda

18h

Amazonas x Vila Nova

SEGUNDA-FEIRA

19h

Operário-PR x Novorizontino

21h

Goiás x Athletic-MG