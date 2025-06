Central Córdoba ironiza derrota do Chelsea contra o Flamengo pelo Mundial

A derrota do Chelsea para a Flamengo, por 3 a 1, pelo Mundial de Clubes, foi motivo de brincadeiras nas redes sociais. Logo após o apito final, o Central Córdoba, da Argentina, ironizou a frustração dos ingleses.

Em seu Twitter, o clube argentino publicou a seguinte mensagem: "Não é para todos".

No es para cualquiera. ? ? Club Atletico Central Córdoba (@cacc_sde) June 20, 2025

O Central Córdoba havia vencido o Flamengo por 2 a 1, em pleno Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores de 2025.

O revés desta sexta-feira foi um duro baque para o Chelsea, mas o time de Enzo Mareca ainda poderá se reabilitar no Grupo D do Mundial de Clubes. A equipe enfrenta Esperánce, da Tunísia, nesta terça-feira. A bola rola a partir das 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Já o Flamengo chegou a seis pontos e assumiu a liderança isolada da chave. No mesmo dia e horário, a equipe encara o Los Angeles FC, no Camping World Stadium, em Orlando.