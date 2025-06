CBF se coloca à disposição da Fifa para Brasil sediar Mundial de Clubes de 2029

Samir Xaud, em seu primeiro mês como presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), deu mais um passo para fortalecer o futebol nacional. Durante um encontro com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, realizado nesta sexta-feira (20), nos Estados Unidos, Xaud manifestou o interesse do Brasil em sediar a Copa do Mundo de Clubes de 2029.

A reunião serviu como uma oportunidade para se apresentar à cúpula da entidade máxima do futebol e reafirmar o compromisso da CBF em estreitar relações com a Fifa.

"Foi uma conversa de apresentação, em que compartilhei meus objetivos na presidência da CBF e destaquei a importância de estarmos próximos da Fifa. Ressaltei o nível do futebol brasileiro e me coloquei à disposição para que o Brasil receba a próxima edição do torneio. O presidente Gianni Infantino recebeu a ideia com entusiasmo e disse que é totalmente viável. Agora, vamos trabalhar para transformar isso em realidade. Será um golaço", declarou Xaud.

A atual edição do Mundial de Clubes marca um novo formato da competição, reunindo 32 equipes de diferentes continentes. O Brasil é o país com mais representantes no torneio: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras vêm se destacando com boas atuações e resultados expressivos.

Nos Estados Unidos para acompanhar de perto o desempenho dos clubes brasileiros, Samir Xaud também participa de reuniões com líderes do futebol internacional. O objetivo é fortalecer a presença do Brasil nos debates globais e tratar de pautas estratégicas para o desenvolvimento do esporte no país.