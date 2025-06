Cartões zerados? Palmeiras fica com 7 pendurados no Mundial

O Palmeiras conseguiu uma vitória importante diante do Al Ahly, resultado que o deixou com boas chances de avançar às oitavas de final do Mundial de Clubes. Mas uma questão serve de alerta para o Verdão: os pendurados.

Sete integrantes da equipe podem ser suspensos caso levem o segundo cartão amarelo. Estes são os casos de Gustavo Gómez, Felipe Anderson, Raphael Veiga, Giay, Piquerez e Richard Ríos, além do técnico Abel Ferreira.

O Palmeiras volta a jogar contra o Inter Miami, no último duelo da primeira fase do Mundial. Se o Verdão avançar, o pendurado que receber uma nova advertência estará fora das oitavas de final.

Cartões: quando serão zerados?

E a situação terá de ser administrada até as quartas de final. No Mundial de Clubes, os cartões serão zerados somente antes das partidas das semifinais.

O Palmeiras necessita de um simples empate contra o Inter Miami para assegurar a classificação em primeiro lugar do grupo A do Mundial de Clubes.