Brasil leva susto, mas segura o Canadá e vence por 3 a 0 na Liga das Nações

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A seleção brasileira feminina de vôlei venceu o Canadá e chegou ao segundo resultado positivo na etapa da Turquia da Liga das Nações (VNL). O triunfo foi por 3 sets a 0, com parciais de 25 a 20, 25 a 23 e 25 a 23. Na última quarta-feira, o time verde e amarelo já havia batido a Bélgica.

Com o resultado, o time de José Roberto Guimarães chegou a 14 pontos, enquanto o Canadá permanece com cinco. Até aqui, somados os duelos no Maracanãzinho e no Sinan Erdem Dome, o Brasil tem cinco vitórias e uma derrota.

Julia Kudiess e Julia Bergmann foram os destaques do jogo. Kudiess foi bem, principalmente nos bloqueios, com oito pontos no quesito — metade dos marcados por ela no jogo. Bergmann foi a maior pontuadora da partida, com 17 bolas no chão.

A equipe volta à quadra amanhã (21), às 10h (de Brasília) contra a República Dominicana. O Brasil busca o título inédito. Presente nas seis primeiras edições do torneio, o Brasil foi finalista três vezes consecutivas entre 2019 e 2022, ficou em quarto em 2018 e 2024, e em quinto em 2023.

Como foi o jogo

1º set

O Brasil começou o jogo meio desligado e cometendo falhas, principalmente, na recepção, o que permitiu ao Canadá tomar a frente no placar.

Quando o time norte-americano chegou a 14 a 12, José Roberto Guimarães pediu tempo e chamou a atenção das jogadoras. A partir daí, o cenário do duelo mudou.

O Brasil se mostrou mais atento — o saque começou a entrar e o bloqueio funcionou — virou o placar e conseguiu manter o ritmo até o final, fechando em 25 a 20. Julia Kudiess, com seis pontos, foi a maior pontuadora brasileira no primeiro set e um dos destaques do time.

2º set

O time verde e amarelo começou o segundo set de maneira mais positiva que o anterior, e caminhava bem no duelo até o 13 a 10.

Porém, o Canadá aproveitou o momento ruim do Brasil, acordou e fez nada menos que seis pontos consecutivos, virando o placar do set. Zé Roberto fez algumas mudanças, e a equipe começou a dar resposta.

O Brasil chegou a 20 a 19, com pontos, principalmente, de Julia Bergmann, e foi a vez do Canadá pedir tempo. Ana Cristina apareceu e fechou em 25 a 23.

3º set

O terceiro ser foi de equilíbrio entre as equipes e "ponto lá e cá" até o fim, e os times se alternando no comando do placar.

Julia Kudiese e Julia Bergmann foram bem, e Ana Cristina esteve mais no jogo. Apesar de algumas falhas na defesa, o Brasil fechou em 25 a 23 e garantiu a vitória por 3 sets a 0.