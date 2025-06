Cacá renasce com Dorival e termina primeiro semestre como titular do Corinthians

O zagueiro Cacá iniciou a temporada de 2025 em baixa, mas renasceu do esquecimento e terminou o primeiro semestre como titular do Corinthians. A mudança de chave veio a partir da chegada do técnico Dorival Júnior.

Contratado pelo Timão no ano passado, Cacá perdeu espaço e foi empurrado para o fim da fila na disputa por uma vaga no setor defensivo. Ele foi preterido por André Ramalho, Gustavo Henrique, Félix Torres e até mesmo pelo jovem da base, João Pedro Tchoca.

O defensor amargou um longo período no banco de reservas, mas reverteu o cenário após a contratação de Dorival. Dos 11 jogos sob comando do treinador, o atleta foi titular em dez.

Alvo de desconfiança da torcida, Cacá fez partidas seguras e mostrou solidez. Até aqui, ele entrou em campo 20 vezes nesta temporada, com um gol marcado.

O zagueiro, apesar do bom momento, vem de um erro defensivo. Ele falhou no empate de 1 a 1 com o Grêmio, na última semana, pela última rodada do Brasileirão antes da pausa para o Mundial de Clubes. Resta saber se o atleta voltará das férias com o mesmo ímpeto e se conseguirá se manter entre os titulares.

O elenco do Corinthians retorna aos treinamentos no dia 28 de junho. O próximo jogo será contra o Red Bull Bragantino, em duelo marcado para o dia 13 de julho, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão.