Brasil quer aproveitar legado da Copa Feminina de 2027 e sediar Mundial de Clubes em 2029

O Brasil quer ser sede do Mundial de Clubes em 2029. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, demonstrou a intenção a Gianni Infantino e Mattias Grafström, presidente e secretário-geral da Fifa.

Ainda não se trata de uma candidatura oficial, mas há a intenção da CBF para aproveitar a estrutura da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será no País. A ideia é mostrar um legado de um evento ao outro.

Segundo Samir Xaud, a ideia foi bem recebida pelos dirigentes da Fifa. A informação foi publicada por O Globo e confirmada pelo Estadão.

"Tudo começou com uma conversa de apresentação. Falei dos meus objetivos à frente da CBF e disse que queremos estar mais próximos da Fifa. Elogiei o evento e o nível dos clubes brasileiros e, por fim, coloquei o País à disposição para receber a próxima Copa do Mundo. O presidente Gianni Infantino ficou muito feliz, disse que é totalmente possível. Agora vamos trabalhar para que dê certo. Vai ser um golaço", disse Xaud em publicação da CBF.

Dois pontos que são favoráveis aos brasileiros nesse assunto são o desempenho dos times do País no torneio e a boa audiência oriunda do País. Isso motivou a CBF a comunicar a intenção à Fifa.

O movimento representa uma aproximação da CBF com a Fifa. A relação estava estremecida desde o primeiro afastamento de Ednaldo Rodrigues, em 2023. Na época, a entidade internacional não reconheceu o interventor nomeado para comandar a confederação.

Samir Xaud tocou no assunto em conversa com Infantino na Cúpula Executiva de Futebol da Fifa, em Miami, com representantes das 211 associações-membro da entidade. Além de Xaud, esteve presente o vice-presidente Gustavo Dias Henrique.

O Mundial de Clubes foi criado pela Fifa para funcionar como evento-teste da Copa do Mundo, a exemplo do que era a antiga Copa das Confederações, cuja última edição foi em 2017, na Rússia.

Entretanto, isso não deve 'prender' o Mundial de Clubes à sede da Copa. Neste ano, o torneio ocorre nos Estados Unidos, um dos três países-sede da Copa do Mundo de 2026, junto de México e Canadá.

O que aparece contra o Brasil é o fato de a Copa de 2030 já ter sua sede (Argentina, Uruguai e Paraguai, com três jogos e Espanha, Portugal e Marrocos). Destes países, Marrocos já manifestou a intenção de sediar Mundial de Clubes.

O secretário-geral Mattias Grafström já deu declarações misteriosas sobre o próximo Mundial de Clubes. Ele citou que é possível a América do Sul como sede ou até mesmo uma nova edição nos Estados Unidos, o que seria favorecido pelos patrocinadores já firmados para esta edição.

A Austrália também já manifestou interesse. O país da Oceania foi sede da Copa do Mundo Feminina de 2023. A federação local já demonstrou, de maneira oficial, a vontade de sediar também a Copa Asiática Feminina de 2026.

A segunda edição do novo Mundial de Clubes está prevista para ocorrer entre junho e julho e 2029, novamente com 32 equipes. Se o Brasil sediar de fato a competição, terá uma vaga, assim como os Estados Unidos tiveram a classificação do Inter Miami.

Os quatro campeões da Libertadores entre 2025 e 2028 estarão classificados, além de duas vagas via ranking quadrianual da Conmebol. Até o momento, já têm vaga garantida na segunda edição: o Al-Ahli (campeão da Champions da Ásia), o Pyramis (campeão da Champions da África), o Cruz Azul (campeão da Concachampions) e o PSG (campeão da Liga dos Campeões. O vencedor da Libertadores deste ano vai se juntar a esta lista.