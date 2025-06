Mundial no Brasil? CBF anuncia candidatura para receber torneio em 2029

A CBF anunciou que o Brasil é um dos candidatos para sediar o Mundial de Clubes de 2029. O comunicado foi feito pelo presidente Samir Xaud, eleito no mês passado para comandar a entidade.

O que aconteceu

Xaud detalhou um encontro que teve com Gianni Infantino, presidente da Fifa. Os dois conversaram hoje nos EUA, palco da atual edição da Copa do Mundo de Clubes.

Segundo o dirigente da CBF, o italiano "ficou muito feliz" com a possibilidade de o Brasil atuar como sede do torneio. Não há, no entanto, qualquer definição por parte da entidade que comanda o futebol mundial.

Tudo começou com uma conversa de apresentação. Falei dos meus objetivos à frente da CBF e disse que queremos estar mais próximos da FIFA. Elogiei o evento e o nível dos clubes brasileiros e, por fim, coloquei o país à disposição para receber a próxima Copa do Mundo. O presidente Gianni Infantino ficou muito feliz, disse que é totalmente possível. Agora vamos trabalhar para que dê certo. Vai ser um golaço Samir Xaud

Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo são os atuais representantes do país no torneio, que conta com 32 clubes em formato de Copa do Mundo de seleções.