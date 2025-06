'Brasil amassando' e 'perfeito': Comentaristas analisam vitória do Botafogo

Contrariando os prognósticos, o Botafogo venceu o PSG por 1 a 0 pela segunda rodada do Grupo B do Mundial de Clubes. No Fim de Papo, Alicia Klein e Renan Teixeira analisaram o grande triunfo botafoguense.

A vitória botafoguense pôs fim a uma marca ruim dos brasileiros, que não venciam um europeu no Mundial desde 2012, quando o Corinthians superou o Chelsea.

Alicia: Brasil está amassando a dignidade europeia

Que a Europa calce as sandálias da humildade. O Brasil, que eu receava que voltasse sem dignidade do Mundial, está amassando a dignidade europeia. O Botafogo hoje fez uma partida praticamente irretocável. Não dá para criticar um jogador do Botafogo. Na chance que teve de matar o jogo, matou o jogo. Depois disso, não permitiu praticamente nenhuma chance ao PSG.

Alicia Klein

Renan: Jogo perfeito taticamente

Os últimos dois jogos do PSG: 5 a 0 na Inter de Milão e 4 a 0 no Atlético de Madri. [...] O Botafogo deu pouquíssimas oportunidades de gol para esse time que fez 9 gols em dois jogos. Parece que, em uma substituição que o Renato Paiva fez, ele desenhou o jogo todo na cabeça dele, e saiu como ele planejou. [...] Taticamente o Botafogo fez um jogo perfeito.

Renan Teixeira

