Botafogo vence PSG e abre vantagem na liderança do grupo do Mundial

O Botafogo mostrou força e venceu por 1 a 0 o Paris Saint-Germain nesta quinta-feira, em Los Angeles, pela segunda rodada do Grupo B do Mundial de Clubes. Com o resultado, os alvinegros chegaram a seis pontos e assumiram a liderança do grupo. Já os franceses seguem com três, em segundo.

O gol da vitória do Botafogo aconteceu no primeiro tempo, aos 36 minutos, com Igor Jesus.

Na última rodada da chave, o Botafogo encara o Atlético de Madrid, na segunda-feira, em Los Angeles, às 16h (de Brasília). Basta um empate para o time carioca avançar às oitavas sem depender de outros times. No mesmo dia, o PSG enfrenta o Seattle Sounders-EUA, em Seattle, também às 16h.

O jogo

O PSG começou a partida com a posse de bola e criou boa chance com um minuto. Kvaratskhelia recebeu passe na área e chutou para boa defesa de John. Em seguida, o mesmo atacante mandou pela linha de fundo.

O Botafogo buscava os avanços nos contra-ataques e finalizou uma vez, com Artur. Só que o jogador mandou fraco, sem problema para Donnaruma.

Depois do início movimentado, o duelo caiu em intensidade. O PSG seguia com mais posse de bola, mas sem levar perigo. Já o Botafogo conseguiu avançar mais vezes, mas pecava nos passes no setor ofensivo.

Na primeira vez que conseguiu um contra-ataque, o Botafogo abriu o placar, aos 35 minutos. Igor Jesus foi lançado e chutou para a rede. A bola desviou em Pacho e enganou Donnaruma.

No segundo tempo, o PSG tentou pressionar, mas permitiu ao Botafogo avançar com qualidade. Sö que os alvinegros pecaram na hora da finalização. Já os franceses assustaram aos seis minutos. Após cobrança de falta na área, Gonçalo Ramos desviou e a bola foi no peito de John.

O Botafogo respondeu em seguida. Savarino aproveitou cruzamento e cabeceou para defesa de Donnaruma.

Assim como na primeira etapa, o confronto voltou a cair de rendimento após o início. O PSG tinha mais posse de bola, mas parava na boa marcação do Botafogo. Os franceses chegaram a balançar a rede com Barcola, mas o gol foi anulado por impedimento.

Na parte final, o PSG tentou uma pressão em busca do empate. No entanto, o Botafogo seguiu com a forte marcação para segurar a vantagem e sair de campo com a vitória em Los Angeles.

FICHA TÉCNICA



PSG-FRA 0 X 1 BOTAFOGO-BRA

Local: Estádio Rose Bowl, em Los Angeles (Estados Unidos)



Data: 19 de junho de 2025 (quinta-feira)



Horário: 22h (de Brasília)



Árbitro: Drew Fischer (Canadá)



Assistentes: Michael Barwegen (Canadá) e Lyes Arfa (Canadá)



Cartões amarelos: Gregore e Cuiabano (Botafogo)

GOLS

BOTAFOGO: Igor Jesus, aos 35min do primeiro tempo

PSG: Donnaruma, Hakimi, Pacho, Beraldo e Lucas Hernandez (Nuno Mendes); Zaire-Emery (João Neves), Vitinha e Mayulu (Fabian Ruiz); Doué (Lee), Gonçalo Ramos (Barcola) e Kvaratskhelia



Técnico: Luis Enrique

BOTAFOGO: John, Vitinho, Alexander Barboza, Jair Cunha e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas, Allan (Newton) e Jefferson Savarino (Santi Rodríguez); Artur (Montoro) e Igor Jesus



Técnico: Renato Paiva