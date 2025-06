Botafogo-SP x Chapecoense: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

Nesta sexta-feira, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo-SP recebe a Chapecoense, às 19h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). O duelo terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Agora, o Botafogo volta a campo na próxima sexta-feira (20), às 19h, quando encara a Chapecoense no Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, pela 13ª rodada. ? Botafogo Futebol S/A (@botafogofsa) June 14, 2025

Botafogo-SP - 10 pontos em 12 jogos - 17º lugar



Chapecoense - 19 pontos em 12 jogos - 8º lugar

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo-SP: Victor Souza; Jeferson, Ericson, Rafael Milhorim e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Dramisino e Leandro Maciel; Jefferson Nem, Robinho e Alexandre Jesus



Técnico: Allan Aal

Chapecoense: Léo Vieira; João Paulo, Bruno Leonardo e Victor Caetano; Maílton, Bruno Matias, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto e Walter Clar; Marcinho e Neto Pessoa



Técnico: Gilmar Dal Pozzo

ARBITRAGEM

A partida será apitada por Arthur Gomes Rabelo, com os assistentes Fernanda Kruger e Pedro Amorim de Freitas. O VAR será conduzido por Anderson Da Silveira Farias.