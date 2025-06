Botafogo-SP marca no fim, vence Chapecoense e dorme fora do Z4 na Série B

Nesta sexta-feira, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo-SP recebeu a Chapecoense no Estádio Santa Cruz e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Walisson.

Com o resultado positivo, o Botafogo-SP, que não vencia há três jogos (dois empates e uma derrota), chegou a 13 pontos, agora em 16º, e escapou de forma parcial da zona de rebaixamento. Isso porque os times que aparecem logo atrás ainda jogam na rodada. Já a Chapecoense ficou estacionada na oitava posição, com os mesmos 19 pontos. Se vencesse, entraria no G4 da competição.

O Botafogo-SP retorna aos gramados na segunda-feira (30), contra o Cuiabá, pela 14ª rodada da Série B. A bola rola às 21h (de Brasília), na Arena Pantanal. Pela mesma rodada da competição, mas no domingo (29), a Chapecoense encara o Goiás, às 19h, na Arena Condá.

O gol do Botafogo-SP saiu aos 49 minutos do segundo tempo, com Walison. O atleta aproveitou a sobra dentro da área após o escanteio e completou de canhota para as redes.