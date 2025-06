Botafogo se torna 1º sul-americano desde Corinthians a vencer um europeu no Mundial

Nesta quinta-feira, o Botafogo venceu o Paris Saint-Germain por 1 a 0, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. O resultado marca a primeira vitória de um clube sul-americano sobre um europeu em um jogo oficial do torneio desde o Corinthians, em 2012.

NÃO TEMOS MEDO! VITÓRIA DO CAMPEÃO DA AMÉRICA! ?? BOTAFOGO SE AGIGANTA NO ROSE BOWL E VENCE O PSG PELA COPA DO MUNDO DE CLUBES DA FIFA! O CLUBE MAIS TRADICIONAL HONRA A SUA HISTÓRIA, O BRASIL, O CONTINENTE E O ESPORTE MAIS APAIXONANTE DO PLANETA! VAAAAAAAAAAAAMOS,... pic.twitter.com/06MltO4f5H ? Botafogo F.R. (@Botafogo) June 20, 2025

A final do Mundial de Clubes de 2012, conquistada pelo Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea, com gol de Paolo Guerrero e atuação histórica do goleiro Cássio, foi a última vez que um clube não-europeu superou uma equipe do Velho Continente no Mundial.

Botafogo derruba superioridade dos europeus

Desde então, outros seis confrontos aconteceram entre clubes brasileiros e europeus, com quatro vitórias para os europeus e dois empates. Grêmio, Flamengo, Palmeiras e Fluminense foram os times que tiveram a chance de encerrar o jejum.

Depois do título do Corinthians, clubes do Velho Continente enfrentaram não-europeus em 35 partidas, com 28 vitórias, cinco empates e duas derrotas. Ambas aconteceram nesta quinta-feira: a vitória do Inter Miami sobre o Porto por 2 a 1 e o triunfo do Botafogo sobre o PSG.

A última partida do Glorioso na fase de grupos será na próxima segunda-feira, contra o Atlético de Madrid, às 16h (de Brasília), novamente no Rose Bowl.