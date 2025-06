Botafogo ativa 'modo Champions' e dita as contas no Mundial; veja cenários

A vitória do Botafogo sobre o PSG, em jogo histórico do Mundial de Clubes, valeu muito mais que um tabu quebrado ou um novo capítulo do debate entre a diferença técnica de brasileiros e europeus. O resultado foi além: reforçou aspectos psicológicos, trouxe as contas de uma classificação para o lado carioca e rendeu até uma pesada comparação por parte de Luis Enrique, comandante da equipe francesa.

Detalhes da façanha

O técnico Renato Paiva ativou o "modo Champions" em seus jogadores antes do 1 a 0: ele revelou, por exemplo, ter colocado slides com referências ao título dos franceses como forma de motivar seus atletas na preleção. Taticamente, a ideia era atuar em bloco e minimizar espaços.

Deu certo: o Botafogo, segundo o português, "matou o PSG com o veneno que eles têm", focando na parte coletiva tanto na hora de atacar quanto nos (muitos) momentos em que foi preciso defender.

O golpe de Igor Jesus, dono do único gol da partida, foi fatal: os brasileiros até acabaram pressionados, mas não precisaram contar com grandes intervenções de um goleiro John que mostrou segurança quando exigido.

Igor Jesus golpeou PSG com requintes de crueldade e definiu vitória brasileira Imagem: Vítor Silva/Botafogo

A atuação terminou exaltada pelo próprio técnico Luis Enrique, que cravou: foi o Botafogo quem melhor se defendeu contra seu PSG na temporada — a comparação, portanto, abrange clubes como Arsenal, Liverpool, Inter de Milão e até Manchester City, rivais parisienses na Champions.

Essa é uma análise de um treinador que tem humildade de dizer o que acontece. Sobre isso, não fizemos marcações individuais porque seria uma catástrofe para nós. Não houve uma oportunidade escandalosa do PSG. Defendemos muito bem e isso é mérito dos jogadores porque não é fácil ficar sem a bola tanto tempo. Isso demonstra conhecimento tático e resiliência Renato Paiva

De bem com as contas

Líder do Grupo B, o time de Renato Paiva tem uma "sobra" de dois gols na busca pela classificação às oitavas de final. A última rodada da chave será disputada na segunda-feira, com Botafogo x Atlético de Madri e PSG x Seattle Sounders.

Se os brasileiros perderem para os espanhóis e os franceses vencerem os norte-americanos, haverá um empate triplo em pontos e em confrontos diretos — neste caso, a decisão vai para o saldo de gols entre os duelos do trio, ignorando, portanto, resultados envolvendo o Seattle.

Neste cenário, o Botafogo pode ser derrotado por até dois gols diante do Atlético de Madri para garantir a vaga. O motivo? Os espanhóis perderam por 4 a 0 do PSG e, mesmo superando os cariocas por um ou dois gols, teriam saldo menor em relação aos atuais campeões da Libertadores nos confrontos "válidos" — excluindo, mais uma vez, os placares relacionados aos norte-americanos.

A vida fica mais fácil em caso de qualquer empate ou vitória carioca na última rodada — ou até se o PSG não bater o Seattle. Neste caso, não é preciso sequer abrir a calculadora, mas sim se preparar para encarar um dos classificados do Grupo A, que tem Palmeiras, Inter Miami, Al Ahly e Porto.

O jogo contra o Atlético de Madri é outra montanha para subir. É uma equipe construída há muito tempo pelo Simeone e que tem valores individuais extraordinários. É descansar, recuperar, desfrutar destes momentos e retomar. É muito fácil cair e não continuar no campeonato, e eu não quero isso. Quero ganhar o próximo jogo Renato Paiva

Como está a classificação geral do Grupo B

1 - Botafogo: 6 pontos (saldo +2)

2 - PSG: 3 pontos (saldo +3)

3 - Atlético de Madri: 3 pontos (saldo -2)

4 - Seattle Sounders: 0 pontos (saldo -3)

Como está o grupo sem resultados envolvendo o Seattle?

1 - PSG: 3 pontos (2 jogos, saldo +3)

2 - Botafogo: 3 pontos (1 jogo, saldo +1)

3 - Atlético de Madri: 0 ponto (1 jogo, saldo -4)