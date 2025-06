Benfica supera tempestade e briga para golear Auckland City em quatro horas

Não foi tão simples como o placar pode sugerir, mas o Benfica fez o dever de casa e goleou o Auckland City por 6 a 0, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C, do Mundial, em Orlando.

A partida durou um pouco mais de quatro horas, devido a uma paralisação de cerca de 2h20 no intervalo, por conta de um alerta de tempestade. Além disso, o jogo foi marcado por uma discussão ríspida entre o técnico Bruno Lage e o meia Kokçu, ambos do Benfica.

Ángel Di María fez o único gol do Benfica na primeira etapa. O argentino marcou de pênalti, nos acréscimos, após 45 minutos de pouca inspiração dos portugueses.

Na segunda etapa, Barreiro (2x), Renato Sanches, Pavlidis e Di María, de novo, construíram a goleada. O Benfica melhorou muito após algumas mudanças do técnico Bruno Lage.

Com o resultado, o Benfica soma quatro pontos e assume a primeira colocação do Grupo C. O Auckland City, com zero, é o lanterna. Bayern (ALE) e Boca Juniors (ARG) ainda duelam hoje no complemento da rodada.

Benfica e Auckland City voltam a campo na próxima terça (24), às 16h (de Brasília). Na rodada decisiva do grupo C, os portugueses enfrentam o Bayern, enquanto os neozelandeses medem forças com o Boca Juniors.

Como foi o jogo

Em um primeiro tempo de ataque contra defesa, o Benfica não fez um grande jogo diante do frágil Auckland City e mostrou dificuldade para criar jogadas de perigo, apesar de passar mais de 80% do tempo com a bola.

Nos minutos finais, o Benfica foi mais agudo, mas só conseguiu abrir o placar com um pênalti. Aos 43, Aursnes até balançou as redes, mas o gol foi anulado por uma falta de Pavlidis no goleiro Garrow, na origem do lance. O arqueiro do time neozelandês fez três boas defesas antes da penalidade máxima, convertida por Di María nos acréscimos.

Após a longa paralisação, o Benfica não demorou para ampliar. Depois de alguns sustos no início da segunda etapa, os portugueses voltaram a controlar o jogo e ampliaram em bom lance de Pavlidis, aos 8 minutos,

Uma mexida de Bruno Lage mostrou que o ambiente no Benfica não está bom. Kokçu reclamou de ser substituído por Renato Sanches e esbravejou enquanto saía de campo. O treinador respondeu com gritos na direção do atleta, enquanto as mudanças surtiam efeito em campo.

De tanto martelar, o Benfica conseguiu construir a goleada na segunda metade da etapa final. Renato Sanches e Leandro Barreiro, duas vezes, deixaram o placar elástico. No fim, Di María fechou a conta em 6 a 0, em mais uma cobrança de pênalti nos acréscimos.

Gols e principais lances

Fora! Aos 3 minutos, Pavlidis recebeu na área e ajeitou para a chegada de Akturkoglu, que chegou batendo de primeira e mandou muito perto da trave.

Fora! Aos 24', Di María deu passe de cavadinha para Pavlidis no meio da área. Com pouco espaço, atacante dominou e bateu rápido, na saída do goleiro. A bola tocou na trave e saiu.

Não valeu! Aos 43 minutos, Pavlidis dividiu com o goleiro e a bola sobrou com Aursnes, que mandou para as redes. O árbitro anulou o lance, marcando falta do atacante grego.

1x0: Aos 52 minutos, Di María foi para a cobrança de pênalti e deslocou o goleiro Garrow com muita categoria para abrir o placar.

2x0: Aos 8' do segundo tempo, Pavlidis recebeu na entrada da área, deixou a marcação para trás, invadiu e bateu forte, no canto.

3x0: Aos 18 minutos, Renato Sanches recebeu na entrada da área e arriscou. A finalização rasteira desviou e morreu no cantinho.

4x0: Aos 31 minutos, após boa trama pela esquerda, Pavlidis cruzou rasteiro e Barreiro chegou na área completando para as redes.

5x0: Aos 33 minutos, Tiago Gouveia recebeu na direita, carregou até a linha de fundo e cruzou rasteiro. Barreiro apareceu mais uma vez para completar.

6x0: Aos 49 minutos, Di María caiu na área e pediu pênalti. O árbitro marcou após ser avisado pelo VAR e o próprio argentino foi para a cobrança e marcou.

FICHA TÉCNICA

BENFICA 6 X 0 AUCKLAND CITY

Data e horário: 20 de junho (sexta), às 13h (de Brasília)

Competição: Mundial de Clubes, 2ª rodada do Grupo C

Local: Orlando City Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos

Árbitro: Falahi Salman (QAT)

Cartões amarelos: Carreras, Bajrami e Kokçu (BEN)

Gols: Di María, aos 52 minutos do primeiro tempo; Pavlidis, aos 8', Renato Sanches, aos 18', Barreiro, aos 31' e aos 33', e Di María, aos 50 minutos do segundo tempo.

Benfica: Trubin; Aursnes (Gouveia), António Silva (Bajrami), Otamendi e Carreras (Dahl); Barreiro e Kokçu (Renato Sanches); Di María, Prestianni (Rego) e Akturkoglu (Schjelderup); Pavlidis. Técnico: Bruno Lage

Auckland City: Garrow; Bell, Mitchell, Heijer (Gray), Boxall e Lagos; Ilich (Manuel), Zhou (Garriga), Yoo (Ellis) e Zeb (Manickum); Bevan (De Vries). Técnico: Paul Posa.