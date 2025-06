Benfica e Auckland é interrompido no intervalo por alerta de tempestade

A partida entre Benfica e Auckland, pelo Grupo C do Mundial de Clubes, foi interrompida no intervalo por conta das condições climáticas no entorno do Orlando City Stadium, em Orlando, na Flórida.

O que aconteceu

Nos 45 minutos iniciais, o Benfica fez 1 a 0 sobre os neozelandeses. Ángel Di María, de pênalti, abriu o placar para os portugueses nos acréscimos.

Assim que o árbitro apitou o fim do primeiro tempo, a chuva começou a cair no Orlando City Stadium. As nuvens carregadas já tinham se aproximado nos minutos finais da etapa inicial.

Seguindo o protocolo para avisos deste tipo, as arquibancadas foram liberadas e os torcedores orientados a buscar lugares cobertos. Jogadores, comissão técnica e profissionais que trabalham na partida também são levados para locais do tipo.

Este é o quarto jogo do Mundial parado por conta das condições climáticas. Antes, Mamelodi Sundowns x Ulsan, RB Salzburg x Pachuca, e Palmeiras x Al Ahly também foram interrompidos.