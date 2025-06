Bayern de Munique x Boca Juniors: horário e onde assistir ao jogo do Mundial

Bayern de Munique e Boca Juniors entram em campo hoje, às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Responsável pela maior goleada da primeira rodada, o Bayern quer continuar com os 100% no Grupo C. A equipe alemã venceu o Auckland City por 10 a 0 no primeiro compromisso.

Do outro lado, o Boca Juniors ainda busca a primeira vitória. Os argentinos abriram dois gols de vantagem diante do Benfica, mas sofreram o empate e ficaram no 2 a 2.

Bayern de Munique x Boca Juniors -- Mundial de Clubes 2025