Autor do gol, Igor Jesus celebra vitória histórica do Botafogo: "Dia marcante na nossa carreira"

O Botafogo fez história e venceu o Paris Saint-Germain por 1 a 0 nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Grupo B do Mundial de Clubes, no Rose Bowl, em Pasadena. Desta maneira, o Glorioso se tornou a primeira equipe sul-americana a vencer um time europeu em competições oficiais desde o Corinthians contra o Chelsea em 2012.

Autor do gol do triunfo, o atacante Igor Jesus celebrou o resultado.

"Muito feliz por tudo que aconteceu hoje. Hoje é um dia marcante na nossa carreira, onde vencemos um clube que tem muita qualidade. E o Botafogo tem que ser assim, nunca foi fácil. Sabemos o quanto seria difícil, mas sabemos da nossa capacidade. E Glória a Deus por tudo que aconteceu, só agradecer de coração e agradecer a todos pelo apoio", comentou em entrevista ao SporTV.

Igor Jesus, que acertou sua ida ao Nottingham Forest, da Inglaterra, e se despedirá do Botafogo após o Mundial de Clubes, chegou ao seu 17º gol com a camisa do Glorioso.

"Acho que é uma torcida, desde quando cheguei aqui, sempre acreditaram no meu trabalho. Estou sempre de coração pelo Botafogo. Enquanto estiver aqui, pode ter certeza de que irei fazer o meu melhor, para poder ajudar a equipe da melhor forma. Essa vitória vai para todos os botafoguenses que sempre acreditam no nosso trabalho. Hoje, entregamos a eles a felicidade", finalizou.

Na última rodada da chave, o Botafogo encara o Atlético de Madrid, na segunda-feira, novamente no Rose Bowl, às 16h (de Brasília). Basta um empate para o time carioca avançar às oitavas sem depender de outros times.