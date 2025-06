Atacante é extraditado para a Holanda para cumprir pena por narcotráfico

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Quincy Promes, ex-jogador do Sevilla e Ajax, foi extraditado para a Holanda para cumprir penas por tráfico de drogas e por esfaquear um primo durante uma briga. Somadas, as sentenças dão sete anos e meio de prisão.

O que aconteceu

O atacante, de 33 anos, foi preso na última semana na casa onde residia em Dubai. Atualmente, ele defendia o Dubai United.

Promes está sendo transferido para a Holanda em um avião fretado pelo Departamento de Justiça. Ele está sendo protegido por agentes, segundo o jornal holandês De Telegraaf.

O jogador foi condenado à revelia a seis anos de prisão por envolvimento no tráfico de mais de 1,3 toneladas de cocaína. O Daily Mail citou que a droga, de acordo com autoridades, estava escondida "em um carregamento de sal marinho vindo do Brasil" e foi transportada em dois contêineres com destino a Antuérpia, em janeiro de 2020. Promes e um cúmplice foram considerados culpados pela Justiça holandesa de importação, exportação, transporte e posse da droga.

Em março do ano passado, Promes já havia sido detido por tráfico. O episódio aconteceu no aeroporto de Dubai, quando voltava da pré-temporada com o Spartak Moscou, e ele foi liberado após pagamento de fiança

A Justiça holandesa condenou Promes em 2023 a um ano e meio de prisão por esfaquear um primo. Ele teria causado "lesões corporais graves" no joelho do familiar durante uma festa, em julho de 2020. O ex-jogador da seleção da Holanda não compareceu ao tribunal de Amsterdam, que lhe impôs pena de 18 meses de prisão.

O "Mundo Deportivo" lembra que o Ajax, em 2020, o vendeu ao Spartak Moscou por 8,5 milhões de euros, mais variáveis. O clube holandês havia envolvido 15,7 milhões de euros, mais variáveis, quando o contratou junto ao Sevilla.

O jogador soma 50 partidas pela seleção holandesa, a última delas na eliminação para a República Tcheca nas oitavas de final da Euro 2020.