Após vitória histórica, Botafogo encaminha classificação na Copa do Mundo de clubes; veja cenários

Contrariando todas as expectativas, o Botafogo venceu o Paris Saint-Germain por 1 a 0 nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo de clubes. A histórica vitória do Glorioso encaminhou sua classificação, mas ela ainda não está garantida.

O regulamento da Copa do Mundo de clubes é um pouco diferente das competições habituais e prevê os seguintes critérios de desempate: confronto direto, melhor saldo de gols, mais gols pró, menos cartões vermelhos e amarelos e em último caso, sorteio. Isso também é aplicado em caso de um empate triplo entre Botafogo, Atlético de Madrid e PSG. Se isso acontecer, será levado em consideração primeiro o número de pontos conquistados nos confrontos diretos entre estes times e, apenas depois, o saldo de gols contando apenas os jogos entre os três.

Na última rodada, os cariocas enfrentam o Atlético de Madrid, enquanto o PSG encara o Seattle Sounders, que também pode se classificar. Assim, diante de tantas possibilidades, a Gazeta Esportiva irá te mostrar todos os cenários em que o Botafogo garantirá sua vaga. Veja abaixo:

Última rodada

A última rodada do Grupo B da Copa do Mundo de clubes será realizada na segunda-feira (23), com os dois jogos no mesmo horário, às 16h (de Brasília). Em Seattle, se enfrentarão Sounders e PSG, enquanto Botafogo e Atlético de Madrid duelam no Rose Bowl, em Pasadena.