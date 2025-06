Após derrota do Chelsea, Cucurella diz que momento das equipes favorece o Flamengo: "Não é desculpa"

Nesta sexta-feira, pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes, o Chelsea perdeu para o Flamengo pelo placar de 3 a 1. Após a partida, o lateral Marc Cucurella comentou que o momento atual favorece o time brasileiro, já que a temporada para o clube inglês acabou no fim de maio.

"Eles têm um bom time, mas o momento é muito diferente para um time e para o outro. Acho que não é só neste jogo que podemos ver, mas em todos os outros resultados. Acho que o momento que eles têm não é o mesmo que o das equipes da Europa, as condições também não são as mesmas. Não é desculpa, é realidade", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chelsea FC (@chelseafc)

O jogador se mostrou confiante e disse que o Chelsea pode superar o Flamengo caso se encontrem novamente.

"É verdade que eles têm muito talento, mas acho que se jogarmos em outro momento, podemos vencê-los", concluiu.

Com o revés, o Chelsea seguiu em segundo lugar do Grupo D, com os mesmos três pontos. Por outro lado, o Flamengo seguiu na liderança, agora com seis conquistados.