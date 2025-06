Aníbal Moreno sofre edema na coxa e deve ser desfalque no Palmeiras contra o Inter Miami

O técnico Abel Ferreira ganhou uma dor de cabeça no Palmeiras para a sequência da Copa do Mundo de Clubes. O volante Aníbal Moreno sofreu um edema na coxa direita e pode ser baixa na equipe na última rodada, contra o Inter Miami. A bola rola nesta segunda-feira, às 22 horas (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

O meio-campista foi aos 21 minutos do segundo tempo na vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly, na última quinta-feira, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Ele passou por exames na reapresentação da equipe, em Greensboro, na Carolina do Norte, e foi diagnosticado com um edema na coxa direita.

De acordo com o informado pelo Palmeiras, Aníbal já começou tratamento com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. O clube não divulga o prazo de recuperação, mas o camisa 5 deve ser baixa no Verdão para a última rodada da fase de grupos do Mundial.

Aníbal Moreno foi titular de Abel Ferreira nas duas primeiras rodadas. Na ausência de Aníbal, Emiliano Martínez é quem deve assumir a vaga no meio.

Com a vitória sobre o Al Ahly, o Palmeiras chegou aos quatro pontos e assumiu a liderança do Grupo A. Assim, o Alviverde depende apenas de si mesmo para avançar às oitavas de final. Para isso, precisa apenas de um empate ou uma vitória simples.