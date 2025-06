Palmeiras: Aníbal Moreno tem edema e vira dúvida para jogo com Inter Miami

Do UOL, em São Paulo

O volante Aníbal Moreno virou dúvida para o jogo do Palmeiras contra o Inter Miami, na segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), pela terceira rodada da Copa do Mundo de Clubes.

O que aconteceu

O Palmeiras informou que o jogador passou por exames e foi diagnosticado com um edema na coxa direita. O atleta já começou tratamento com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

O clube não divulgou o prazo de recuperação do volante, que deixou o campo no segundo tempo da vitória contra o Al Ahly, ontem. Emiliano Martínez foi o substituto.

Os titulares do jogo de ontem, além de Paulinho, fizeram um trabalho de recovery no hotel. O camisa 10, que entrou no segundo tempo, segue um cronograma individualizado de controle de carga.

O restante do elenco foi a campo para trabalho de construções de jogadas, saídas de bola, inversões, cruzamentos e finalizações. Eles ainda participaram de uma movimentação técnica em dimensões reduzidas.

O Palmeiras lidera o Grupo A do Mundial e avançar para as oitavas com um empate. O Alviverde tem quatro pontos e lidera a chave pelo saldo de gols.