América-MG x Criciúma: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

Nesta sexta-feira, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG recebe o Criciúma, às 21h35 (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). O duelo terá transmissão da ESPN, do Desimpedidos, da RedeTV e do Disney+.

Nação Americana, contamos com o seu apoio em nossa casa nesta sexta-feira (20), contra o Criciúma! Contamos com toda energia e apoio que vem das arquibancadas da @ArenaIndepa para lutarmos juntos do primeiro ao último minuto! ?? ?? Acesse o link e adquira seu ingresso! ??... pic.twitter.com/V1ZhmJ7E8d ? América FC (@AmericaFC1912) June 18, 2025

América-MG - 16 pontos em 12 jogos - 10º lugar



Criciúma - 15 pontos em 12 jogos - 12º lugar

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

América-MG: Matheus Mendes; Júlio, Mariano e Lucão; Samuel, Felipe Amaral, Barros e Marlon; Fabinho, Willian Bigode e Figueiredo



Técnico: Enderson Moreira

Criciúma: Alisson; Rodrigo, Luciano Castán e Zé Gabriel; Marcinho, Gui Lobo, Matheus Trindade e Luiz Felipe (Felipinho); Jhonata Robert e Diego Gonçalves; Nicolas



Técnico: Eduardo Baptista

ARBITRAGEM

A partida será apitada por Bruno Pereira Vasconcelos, com os assistentes Luanderson Lima dos Santos e Alessandro Álvaro Rocha de Matos. O VAR será conduzido por Diego Pombo Lopez.