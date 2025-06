Agenda do Mundial de Clubes: confira horário e onde assistir aos jogos desta sexta-feira

Quatro partidas válidas pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa acontecem nesta sexta-feira, 20. Os duelos integram os Grupos C e D da competição nos Estados Unidos.

BENFICA X AUCKLAND CITY

O jogo entre Benfica e Auckland City, pelo Grupo C, abre o dia no Mundial. As equipes se enfrentam às 13 horas (de Brasília), em Orlando.

Os dois times buscam a primeira vitória no torneio. O Benfica arrancou um empate em 2 a 2 do Boca Juniors na estreia do torneio, depois de estar perdendo por 2 a 0.

A equipe portuguesa é ampla favorita para a partida desta sexta. Mesmo precisando do triunfo, o treinador Bruno Lage deve poupar alguns atletas, de olho no confronto da terceira rodada, contra o Bayern de Munique.

O Auckland City, por sua vez, tenta se reerguer depois da humilhante goleada sofrida de 10 a 0 para o Bayern de Munique. O time da Nova Zelândia busca evitar uma nova catástrofe diante do Benfica.

Local: Inter&Co Stadium, em Orlando.

Horário: 13 horas (de Brasília)

Onde assistir: SporTV (TV fechada), DAZN (streaming), CazéTV (Youtube) e Prime Video (streaming)

FLAMENGO X CHELSEA

O Flamengo faz a segunda partida no Mundial diante do Chelsea, às 15 horas (de Brasília), na Filadélfia. Os times estão no Grupo D.

O time carioca venceu na estreia: bateu o Espérance, da Tunísia, por 2 a 0. O Chelsea também estreou com um resultado positivo, superando o Los Angeles FC, por 2 a 0.

O Flamengo tem pela frente a tarefa mais complicada nessa primeira fase do torneio. Para o duelo desta sexta, Jorginho e Ayrton Lucas devem continuar na equipe titular. O meio-campista fez grande estreia pelo clube diante do Espérance.

O Chelsea "jogou para o gasto" contra o Los Angeles FC. O time inglês venceu na primeira rodada sem fazer muitos esforços. Delap, reforço do clube para 2025/2026, disputa posição com Nicolas Jackson no comando do ataque.

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia

Horário: 15 horas (de Brasília)

Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), DAZN (streaming), CazéTV (Youtube) e Prime Video (streaming)

LOS ANGELES FC X ESPÉRANCE

Derrotados na estreia, Los Angeles FC e Espérance duelam a partir das 19 horas (de Brasília), pelo Grupo D. O jogo acontece no Geodis Park, em Nashville.

As duas equipes tentam evitar uma eliminação precoce na competição. Na primeira rodada, o time norte-americano foi superado pelo Chelsea. Já o Espérance foi derrotado pelo Flamengo.

Os clubes nunca se enfrentaram na história. Se algum time perder nesta sexta-feira, poderá já dar adeus de forma precoce ao Mundial de Clubes da Fifa.

Local: Geodis Park, em Nashville

Horário: 19 horas (de Brasília)

Onde assistir: SporTV (TV fechada), DAZN (streaming), CazéTV (Youtube) e Prime Video (streaming)

BAYERN DE MUNIQUE X BOCA JUNIORS

O confronto entre Bayern de Munique e Boca Juniors fecha o dia no Mundial, às 22 horas (de Brasília), pelo Grupo C. O jogo será realizado em Miami.

O time alemão aplicou 10 a 0 no Auckland City na primeira partida. O Bayern é novamente favorito para o confronto contra o Boca nesta sexta-feira.

Alfonso Davies, Eric Dier, Buchmann, Ito e Kim Min-Jae seguem desfalcando a equipe alemã. O técnico Vincent Kompany deve manter a base da estreia.

O Boca Juniors, por seu lado, tenta surpreender os favoritos. O time argentino ficou com o gosto amargo depois de ceder o empate ao Benfica. Ander Herrera e Figal são ausências por suspensão.