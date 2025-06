Zagueiro da Inter perde a linha e ameaça torcedor do PSG: 'Sou louco'

O zagueiro Francesco Acerbi, da Inter de Milão, ficou irado com provocação de um torcedor do PSG nos EUA e ameaçou agredi-lo (assista abaixo).

O que aconteceu

Acerbi perdeu a linha com um fã do PSG do lado de fora do CT em que a equipe italiana está baseado para o Mundial, em Seattle. O jogador de 37 anos se dirigiu até onde estava o torcedor adversário, junto de outras pessoas que aguardavam por autógrafos e fotos, de acordo com o jornal italiano Corriere della Sera.

O zagueiro não gostou de ter sido provocado e o ameaçou: 'Eu sou louco, bato em você'. O torcedor do PSG teria zoado Acerbi pela derrota por 5 a 0 na final da Liga dos Campeões e citado Barcola, que deixou o defensor italiano no chão em jogada quando a goleada já estava construída.

Estou falando sério, não gosto de ser feito de idiota. Falar da França, ok, eu pego e saio, mas 'Acerbi-Barcola', não. Porque eu sou louco e bato em você.

Acerbi, para torcedor do PSG

A situação não escalou, e Acerbi seguiu no local posando para fotos os outros fãs presentes. O torcedor com a camisa do PSG ficou quieto durante a reclamação do jogador. Toda a cena foi gravada e viralizou rapidamente nas redes sociais.

"Acerbi-Barcola no, perché io matto, io ti sfondo di botte" pic.twitter.com/r5PQKqyV6T -- Che strano account, Francesco (@drak3acm) June 20, 2025

Polêmicas de Acerbi

Esse não é o primeiro episódio polêmico envolvendo o italiano. O defensor da Inter já se envolveu em confusões anteriores durante a carreira. Em 2019, criou um atrito com Bakayoko por uma declaração antes de um Lazio x Milan e, recentemente, recusou uma convocação da Itália alegando que foi desrespeitado pelo treinador..

No ano passado, Acerbi foi acusado de injúria racial pelo brasileiro Juan Jesus. O atleta do Napoli afirmou que ouviu do adversário a frade: "Você é só um negro". O italiano, que negou discriminação, foi absolvido no caso, gerando indignação de Juan Jesus.