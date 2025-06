Willian Arão no Santos: veja o desempenho do volante desde a saída do Flamengo

Willian Arão é o favorito para reforçar o meio-campo do Santos para o segundo semestre da temporada 2025. O meio-campista foi destaque de uma geração vencedora do Flamengo e, desde 2022, vinha jogando no futebol europeu.

Na carreira, Arão tem uma quantidade expressiva de títulos. Comemorou 3 Libertadores, 1 como reserva do Corinthians e 2 como peça importante do Flamengo. Aliás, no Rubro-Negro carioca, venceu ainda o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana, além de conquistas estaduais.

Na Europa, Willian Arão manteve a escrita de levantar taças, apesar de ser em um ritmo menor. Nos últimos anos, ganhou a Copa da Turquia e a Copa da Grécia.

(Foto: Divulgação / Panathinaikos)

Ida para a Grécia

Depois de apenas 1 temporada no Fenerbahce, Arão partiu para defender as cores do Panathinaikos, da Grécia. Na temporada 2023/24, apresentou bons números para um jogador de sua posição: 44 jogos, 3 gols e 4 assistências. Foi campeão da Copa da Grécia.

No ano seguinte, Willian Arão apresentou uma queda. Atuou em 39 partidas, fez somente 1 gol e não deu nenhuma assistência. Ao fim da temporada 2024/25, ele deixou o Panathinaikos.