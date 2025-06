Volante do Inter Miami, Busquets exalta Palmeiras: 'Mais difícil do grupo'

O volante Sergio Busquets, do Inter Miami, exaltou o Palmeiras e classificou os brasileiros como os "mais difíceis do grupo".

O que aconteceu

O espanhol disse que é um "sonho" se classificar para a próxima fase do torneio, mas sabe que a partida contra o alviverde será complicada.

É o mais difícil do grupo, porque o Palmeiras demonstrou que é o que melhor jogou, mereceu ganhar os dois jogos que jogou. Primeiro foi possível, empatou, mas nós vamos tentar lutar até o final e tentar fazer valer os pontos que temos, para nos classificarmos para a seguinte fase, que seria um sonho, mas sabemos que será muito difícil porque o Palmeiras tem grandes jogadores. Sergio Busquets, ao SporTV

O Inter Miami chegou a quatro pontos conquistados e ocupa a segunda posição do grupo A, atrás apenas do rival brasileiro. Para se classificar para a próxima fase, precisa ganhar do Palmeiras ou empatar, esperando por um empate também entre Al-Ahly e Porto.