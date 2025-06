Vitória do time de Messi no Mundial quebra marca que pertencia ao Corinthians

O Inter Miami fez história nesta quinta-feira. A equipe norte-americana derrotou o Porto por 2 a 1, com direito a um belo gol de Messi, pela segunda rodada do Mundial de Clubes, e quebrou uma marca de 12 anos que pertencia ao Corinthians.

Desde 16 de dezembro de 2012, um time europeu não perdia para um rival de outro continente em jogos oficiais. Na ocasião, o Timão, inspirado pelas defesas de Cássio e o faro artilheiro de Paolo Guerrero, venceu o Chelsea por 1 a 0, em Tóquio, e conquistou o título mundial pela segunda vez na sua história.

De lá para cá, os clubes do Velho Continente foram predominantes. Algumas equipes brasileiras tiveram a chance de superá-los, mas fracassaram. Foram os casos de Grêmio (2017), Flamengo (2019), Palmeiras (2021) e Fluminense (2023).

O Inter Miami superou o Porto de virada. No primeiro tempo, Samu, de pênalti, abriu o placar para os portugueses. Já na etapa final, Segovia empatou e Messi, através de um golaço de falta, colocou os estadunidenses em vantagem.

Esta não foi a primeira derrota de um europeu na atual edição do Mundial. Na primeira rodada, o Atlético de Madrid perdeu para outro time do Velho Continente, o Paris Saint-Germain, por 4 a 0.

Apesar de perder a marca, o Corinthians ainda tem motivos para se orgulhar. Isso porque o clube segue como último fora da Europa a conquistar o torneio continental. Além disso, de 2012 para cá, detém a escrita de ser a única equipe sul-americana a ganhar de um europeu.

Nesta Copa do Mundo de Clubes, Palmeiras, Fluminense e Boca Juniors enfrentaram rivais da Europa, mas não conseguiram vencer. O Verdão ficou no 0 a 0 com o Porto, mesmo resultado obtido pelos cariocas contra o Borussia Dortmund. Já os argentinos empataram por 2 a 2 com o Benfica.