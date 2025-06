Vasco disputará amistoso contra time uruguaio em Natal

Durante a pausa do futebol brasileiro para a disputa do Mundial de Clubes, o Vasco realizará um amistoso contra o Montevideo Wanderes, do Uruguai.

O jogo será disputado no dia 5 de julho (um sábado), a partir das 17h (de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal (RN). A partida visa preparar o Cruzmaltino para a sequência da temporada.

Após a vitória sobre o São Paulo por 3 a 1, pela 12ª rodada do Brasileirão, o elenco vascaíno ganhou dez dias de férias durante a folga do calendário. A equipe se reapresenta no próximo dia 23.

O Cruzmaltino ocupa a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos após 12 rodadas.

O próximo compromisso oficial do Vasco é no dia 15 de julho, contra o Independiente del Valle, fora de casa, pelo duelo de ida dos playoffs da Sul-Americana.