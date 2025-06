Trump deixa Juventus em saia-justa com pergunta sobre atletas transgêneros

Presidente dos EUA, Donald Trump deixou jogadores e executivos da Juventus em situação embaraçosa ontem, antes da estreia do time italiano na Copa do Mundo de clubes.

O que aconteceu

O republicano recebeu alguns atletas e dirigentes da Juve na Casa Branca horas antes de o time enfrentar o Al Ain, no fechamento da primeira rodada do Mundial. Na sequência, o presidente norte-americano concedeu uma entrevista no Salão Oval com os convidados posicionados atrás dele. Os jogadores americanos Timothy Weah e Weston McKennie, além do presidente da Fifa Gianni Infantino, estavam entre os presentes.

Trump deixou os jogadores em saia-justa com uma pergunta após reclamar de atletas transgêneros no esporte. Ele estava criticando a antiga gestão de Joe Biden quando começou a reclamar do tema e decidiu questionar a opinião dos convidados, que não se manifestaram. "Vocês estão sendo bonzinhos", exclamou, diante do silêncio desconfortável que pairou no ambiente.

Uma mulher poderia jogar no time de vocês? Uma mulher conseguiria jogar?

Trump, aos jogadores da Juventus

"Tivemos um presidente 'autopen' [máquina de replicar assinaturas] antes de mim. Acho que é um dos maiores escândalos da história desse maís. Ele não tomava nenhuma decisão. Ele não estava nem aí para o problema das fronteiras abertas, pessoas vindo de todo o mundo de prisões, gangues. Ele não estava ligando para a questão dos transgêneros, de homens jogando no esporte das mulheres", disse Trump, antes de fazer o questionamento aos representantes da Juventus.

Com a falta de resposta dos jogadores, o político estendeu a pergunta ao executivo da Juventus, que desconversou. "Temos um time feminino muito bom", respondeu Damien Comolli. Trump pressionou: "Mas elas deveriam estar jogando contra outras mulheres, não?". O dirigente se evadiu, e o republicano desistiu: "Eles estão sendo muito diplomáticos", comentou, aos jornalistas.

Os comentários têm como pano de fundo uma ofensiva de Trump contra transgêneros que vai além do esporte. Em janeiro, o presidente americano assinou uma ordem executiva para impedir que pessoas biologicamente designadas como do sexo masculino ao nascer participassem de competições femininas. Nos últimos dias, a Justiça dos EUA barrou um ato de sua administração que barrava transgêneros de tirarem passaporte no país.

O encontro com os representantes da Juventus também foi marcado por declarações de Trump sobre o conflito entre Israel e Irã, entre outros assuntos. Horas depois, o time italiano, que está baseado na capital Washington, estreou no Mundial e goleou o Al Ain por 5 a 0.