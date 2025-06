Treinador da Seleção sub-17 valoriza amistosos contra o México antes do Mundial

Dudu Patetuci, treinador da Seleção Brasileira sub-17, valorizou, nesta quarta-feira, os dois amistosos que a Amarelinha disputará contra o México. Os embates ocorrem nos dias 24 e 27 deste mês, ambos às 10h (de Brasília), na Granja Comary, e serão preparatórios para o a Copa do Mundo da categoria.

"A gente está muito feliz com esse retorno, de poder nos encontrarmos novamente e fazer um período de preparação para a Copa do Mundo, que é muito importante. Estamos todos bem felizes pela conquista do Sul-americano, de forma invicta, jogando bem. Agora a gente inicia a preparação para a Copa do Mundo com dois dois jogos amistosos contra o México. Essa preparação vai ser muito importante", declarou à CBF TV.

Esta convocação marca o primeiro reencontro da equipe desde a conquista invicta do Campeonato Sul-Americano sub-17, em abril, na Colômbia ? título que representou a 14ª conquista da Seleção na competição.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por CONMEBOL (@conmebol)

"O momento agora é consolidar o nosso modelo de jogo, evoluir, dar um passo à frente no sentido de outros movimentos, de reforçar outros sistemas de marcação também, do Brasil sem a bola, e observar esses atletas novos. Mas, acima de tudo, é gerar o nível de competitividade e trabalhar o mental dos atletas. Vamos para a Copa do Mundo para chegar no dia 27 de novembro e disputar essa final, em busca do título", continuou.

O técnico também comentou o grupo que levará ao Mundial. Dos 23 jogadores escolhidos pelo mesmo, 17 fizeram parte do último troféu erguido. Apesar de representar grande número, Dudu afirmou que nada está decidido e sua convocação pode mudar até a Copa do Mundo, uma vez que prioriza o momento de cada atleta.

"A maioria já tem uma história na Seleção Brasileira e a conquista do Sul-Americano. (Mas a convocação) está em aberto. A gente tem que continuar observando, ainda faltam alguns meses para a Copa do Mundo, e o futebol é momento. Sempre deixo claro que quando em convocação e períodos de preparação que eles têm que continuar produzindo e performando, porque futebol é momento, e a gente vai trazer os melhores para jogar a Copa do Mundo", finalizou.

No torneio internacional, o Brasil terá pela frente Honduras, Indonésia e Zâmbia, compondo o Grupo H. Já os mexicanos, adversários dos amistosos, lideram o Grupo F e estrearão contra Coreia do Sul, Costa do Marfim e Suíça.