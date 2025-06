Transmissão ao vivo de Seattle Sounders x Atlético de Madrid: veja onde assistir

Seattle Sounders e Atlético de Madrid medem forças hoje, às 19h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Confronto decisivo no Grupo B. Ambas as equipes ainda não venceram na competição, e quem perder praticamente se despede do sonho de avançar à próxima fase.

Seattle foi derrotado pelo Botafogo por 2 a 1. O time norte-americano saiu perdendo por 2 a 0, reagiu no segundo tempo e chegou a pressionar em busca do empate, mas não conseguiu evitar o revés.

Atlético vive situação ainda mais delicada. A equipe do técnico Diego Simeone foi goleada pelo PSG por 4 a 0 em sua primeira partida e precisa não apenas vencer, mas também buscar um bom saldo de gols para melhorar sua posição no grupo.

Seattle Sounders x Atlético de Madrid -- Mundial de Clubes