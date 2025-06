Transmissão ao vivo de PSG x Botafogo pelo Mundial de Clubes: veja onde assistir

PSG e Botafogo jogam hoje, às 22h (de Brasília), no Rose Bowl, em Los Angeles, pela 2ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O duelo entre Botafogo e PSG promete agitar a segunda rodada do Grupo B. Ambos venceram seus compromissos de estreia e entram em campo de olho na liderança isolada e na vaga antecipada para o mata-mata.

Na estreia, o Botafogo superou o Seattle Sounders por 2 a 1. Atual campeã da Libertadores, a equipe brasileira fez um ótimo primeiro tempo e, mesmo com a pressão adversária no fim, saiu com a importante vitória.

Por sua vez, o PSG teve uma atuação de gala diante do Atlético de Madri. Atual campeão europeu, o time francês não tomou conhecimento do rival e venceu por 4 a 0.

PSG x Botafogo -- Mundial de Clubes 2025