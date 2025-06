Transmissão ao vivo de Inter Miami x Porto pelo Mundial de Clubes: veja onde assistir

Inter Miami e Porto duelam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pela 2ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025.

Onde assistir? A transmissão ao vivo da partida será feita pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Inter Miami e Porto entram em campo pressionados. Sem vitórias e com empates sem gols na estreia, as duas equipes buscam o resultado que pode mudar o cenário da chave e encaminhar a classificação.

Enfrentando o Palmeiras na estreia, o Porto contou com a atuação inspirada do goleiro Cláudio Ramos para evitar a derrota. Do outro lado, o Inter Miami viveu um jogo equilibrado contra o Al Ahly, que também terminou sem gols.

Inter Miami x Porto -- Mundial de Clubes 2025