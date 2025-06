Tottenham é multado em R$ 553 mil por cantos homofóbicos da torcida

O Tottenham foi multado pela Associação de Futebol (FA) em 75 mil libras (aproximadamente R$ 533 mil), por cantos homofóbicos da torcida durante uma partida contra o Manchester United, válida pelo Campeonato Inglês, em setembro do ano passado.

Segundo a FA, o clube "falhou em garantir que seus espectadores se comportassem de maneira ordenada e que não usassem palavras ou tivessem comportamentos impróprios, ofensivos, abusivos, indecentes ou insultuosos com referência expressa ou implícita à orientação sexual".

Em novembro do ano passado, após admitir as violações, o Tottenham foi inicialmente punido em 150 mil libras (aproximadamente R$ 1,1 milhão). Porém, a multa foi reduzida para 75 mil libras depois de recurso utilizado pelo clube.

Na época, os Spurs repudiaram a atitude dos torcedores e disseram estar colaborando com a polícia para resolver o caso. "Isso é simplesmente inaceitável, extremamente ofensivo e não é uma forma de demonstrar apoio ao time. O clube trabalhará em estreita colaboração com a polícia e os comissários para identificar qualquer pessoa que instigue ou participe dos cânticos", comunicou.

Fora da Copa do Mundo de Clubes, os atuais campeões da Liga Europa se preparam para a próxima temporada, que começa para o Tottenham em 16 de agosto, quando estreiam no Campeonato Inglês diante do Burnley, em Old Trafford.