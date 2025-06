Torcida do São Paulo se divide ao avaliar Rafael no gol do São Paulo

A torcida do São Paulo ficou dividida ao avaliar o trabalho de Rafael no gol do São Paulo em enquete promovida pela Gazeta Esportiva. 35,25% dos tricolores consideram o trabalho do goleiro como "bom". Outra parte exatamente igual julga seu desempenho como "regular".

Rafael é o goleiro mais bem-sucedido a vestir a camisa do São Paulo desde a aposentadoria de Rogério Ceni, em 2015. De lá para cá muitos jogadores da posição foram contratados pelo Tricolor, mas todos sentiram a grande pressão que é corresponder às expectativas de uma torcida mal acostumada com quem defende a meta da equipe.

Pelo São Paulo Rafael já eternizou seu nome na história do clube conquistando dois títulos, um deles inédito, a Copa do Brasil de 2023. Ele também ergueu a taça da Supercopa do Brasil, em 2024.

Suas boas atuações pelo Tricolor o fizeram ser convocado pela Seleção Brasileira. Com o time canarinho, Rafael disputou a Copa América do ano passado, nos EUA, amargando a eliminação nas quartas de final para o Uruguai, nos pênaltis.

Rafael foi reserva na Copa América, mas só de ter sido convocado para defender a Seleção Brasileira em um torneio dessa magnitude mostra que o trabalho feito no São Paulo tem sido reconhecido.